Petit-Roy « à l’Est du soleil » La Maison Nevers, 15 novembre 2023, Nevers.

Petit-Roy « à l’Est du soleil » Mercredi 15 novembre, 15h00 La Maison 8 €

Depuis le temps que Didier Petit et Guillaume Roy se côtoient, la formation de ce duo s’est imposée comme une évidence, et peut-être est-ce justement pour cela qu’il recèle autant de surprises et d’inattendu. Lorsqu’ils croisent leurs archets en toute fraternité, portés par une profonde écoute réciproque, ces deux-là ne s’interdisent rien : dissonances et consonances, bruitisme et plénitude du son, lyrisme et abstraction, pudeur et expressivité. Avec, en toile de fond, le souvenir forcément présent – fût-ce de manière subliminale – de la grande tradition de la musique de chambre et du répertoire pour cordes… > https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-37/petit-roy

La Maison Maison de la culture de Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T15:00:00+01:00 – 2023-11-15T16:00:00+01:00

festival jazz

© Julien Vaugelade