Nièvre Tout-Moun — 10 danseurs / 2 musiciens La Maison Nevers, 14 novembre 2023, Nevers. Tout-Moun — 10 danseurs / 2 musiciens Mardi 14 novembre, 21h00 La Maison de 12 à 20 € Avec « Tout-Moun » – « Tout-monde » en créole -, les chorégraphes Héla Fattoumi et Éric Lamoureux se laissent guider par la pensée foisonnante du poète, romancier et philosophe martiniquais, pour un nouvel opus incarné par un collectif de dix danseurs aux cultures diverses, véritable bloc d’humanité aux singularités entremêlées.… > https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-37/tout-moun La Maison Maison de la culture de Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-37/tout-moun »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T21:00:00+01:00 – 2023-11-14T22:15:00+01:00

