Equilibrium La Maison Nevers, 14 novembre 2023, Nevers.

Equilibrium Mardi 14 novembre, 12h15 La Maison 5 €

Il y aurait bien des manières de décrire Equilibrium : un trio européen dont les membres nous viennent de Norvège, du Danemark et de Belgique ; une instrumentation atypique où se mêlent voix, clarinette et guitare ; une musique au carrefour du jazz, du folk, de l’électronique, du minimalisme et de l’avantgarde, où composition et improvisation se répondent naturellement. Mais encore, me direz-vous ?… > https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-37/equilibrium

La Maison Maison de la culture de Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-37/equilibrium »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T12:15:00+01:00 – 2023-11-14T13:15:00+01:00

2023-11-14T12:15:00+01:00 – 2023-11-14T13:15:00+01:00

festival jazz

© Storm Ravn