L’Orchestre Incandescent + Bill Frisell Trio La Maison Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre L’Orchestre Incandescent + Bill Frisell Trio La Maison Nevers, 11 novembre 2023, Nevers. L’Orchestre Incandescent + Bill Frisell Trio Samedi 11 novembre, 20h30 La Maison de 18 à 30 € PART 1 :

L’Orchestre Incandescent « Rare Birds »

Connaissant Sylvaine Hélary, son talent singulier, sa curiosité sans limites, on se doutait bien que son premier projet en grande formation ne ressemblerait à aucun autre… > https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-37/lorchestre-incandescent PART 2 :

Bill Frisell Trio

S’il fallait dresser une liste des guitaristes de jazz les plus influents de ces quarante dernières années, nul doute que Bill Frisell figurerait dans le peloton de tête, quelque part entre ses collègues Pat Metheny et John Scofield… > https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-37/bill-frisell-trio La Maison Maison de la culture de Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-37/lorchestre-incandescent »}, {« link »: « https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-37/bill-frisell-trio »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T20:30:00+01:00 – 2023-11-11T23:30:00+01:00

