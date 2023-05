Venez découvrir les azulejos ! La maison natale de Pierre de Fermat, 16 septembre 2023, Beaumont-de-Lomagne.

Venez découvrir les azulejos ! Samedi 16 septembre, 14h00 La maison natale de Pierre de Fermat Gratuit. Sur inscription.

Au Portugal, en Espagne et au Brésil, le terme « azulejo », désigne un carreau ou un ensemble de carreaux de faïence décorés.

Ces carreaux sont magnifiquement ornés de motifs géométriques ou de représentations figuratives.

On peut les trouver à la fois à l’intérieur des bâtiments et en tant que revêtement extérieur des façades. L’art des azulejos a d’abord émergé en Andalousie au XVe siècle, pour atteindre son apogée au Portugal au XVIIIe siècle.

De nos jours, il reste un art vivant, ancré dans le sud de l’Espagne et au Portugal.

Venez vous initier à cet art avec Maria Isabel Carona.

La maison natale de Pierre de Fermat 3 rue Pierre de Fermat, 82500 Beaumont-de-Lomagne Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie http://www.fermat-science.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 26 52 30 »}] Maison natale du mathématicien Pierre de Fermat. Cet hôtel particulier du XVIe siècle présente une tour et un escalier à vis et aurait été construit par Jean d’Armagnac. Même endroit que l’Office de tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

