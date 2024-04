La Maison Morte de Yannis Ritsos Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement, dimanche 14 avril 2024.

Lecture Musicale dans les cryptes

Cycle L’épopée de l’esprit, petites et grandes histoires



Histoire imaginaire et authentique d’une très ancienne famille grecque



Ritsos est le poète de la mémoire, mémoire des luttes de la Grèce contemporaine, mémoire aussi d’un passé plus lointain, presque antique, mais que le verbe du poète sait rendre contemporain .

J. Lacarrière



La Maison Morte, monologue d’une vieille fille dans sa maison solitaire d’Argos, reprend l’histoire des Atrides, revécue par l’imagination enfiévrée de l’héroïne. On devine le souvenir de la maison natale du poète à Monemvasia dans le sud du Péloponnèse, don’t la nostalgie, autant que les images persistantes d’une enfance difficile, hante l’œuvre.



Lecture à 3 voix Grégoire Ingold, Fabienne Jullien, Elisabeth Moreau, Catherine Arquez et Alexandre Beer-Demander, Académie de mandoline et guitare de Marseille 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 17:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

