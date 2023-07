Lumières La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, 25 mai 2024, Nevers.

Lumières Samedi 25 mai 2024, 20h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Tarif : 10€ / Gratuit pour les moins de 12 ans

L’orchestre d’harmonie a le plaisir d’accueillir l’ensemble de cuivres « Brass Berry », le Brass Band de Bourges, qui se produira en première partie de concert.

Aux éclats rutilants des cuivres, succédera la lumière des projecteurs de Broadway avec des morceaux choisis de comédies musicales interprétées par l’orchestre d’harmonie.

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr [{« type »: « email », « value »: « ohvn58@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://orchestre-dharmonie-de-nevers.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07.68.69.79.27 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-25T20:00:00+02:00 – 2024-05-25T21:30:00+02:00

Rui Lourenco