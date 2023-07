Mangez-le- si vous voulez La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, 22 mai 2024, Nevers.

Mangez-le- si vous voulez Mercredi 22 mai 2024, 20h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 25€ / 17€ / 11€

Dans une campagne du Périgord, en 1870, Alain de Monéys se rend à la foire annuelle de Hautefaye, un petit village où il retrouve ses voisins et amis. Naïf et plein d’entrain, rien ne semble pouvoir lui arriver, jusqu’à ce qu’il soit victime d’un mauvais quiproquo. On veut maintenant sa mort pour avoir prononcé une phrase maladroite ! Les habitants du village, pris d’un mouvement de folie inexplicable, se jettent sur leur ami d’enfance, leur voisin, avec une brutalité stupéfiante. En deux heures de temps et aux yeux de tous en ce beau jour d’été, dans un diabolique consentement général, la foule l’aura lynché, brûlé vif et en partie mangé. Ce mystère constitue l’un des faits divers les plus honteux de l’Histoire de France…

Cette pièce porte une réflexion sur la marge, l’exclusion, le conformisme, la violence, et le monstre qui gît en chacun de nous. L’histoire de 1870 est jouée par Jean-Christophe Dollé, en présence d’une cuisinière modèle des années 1950 (interprétée par Clotilde Morgiève), et de deux musiciens. Adapté du roman à succès de Jean Teulé Mangez-le si vous voulez, ce spectacle total mêle la narration, la musique, la pantomime, les décors amovibles et les odeurs de nourriture…

Cynisme grinçant, humour noir, désespoir : la compagnie F.o.u.i.c prend le risque de toucher du doigt les limites de la raison humaine !

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr [{« type »: « link », « value »: « https://maisonculture.fr/spectacle/mangez-le-si-vous-voulez1 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0386930909 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

