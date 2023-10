Verino La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, 27 mars 2024, Nevers.

Verino Mercredi 27 mars 2024, 20h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 35€ / 30€ / 25€

Pour son troisième spectacle, Vérino change de calibre et s’attaque à des sujets globaux, mondiaux et même spatiaux pour faire le point sur ses contradictions et les nôtres. Qu’il évoque sa famille, l’écologie, l’éducation ou l’euthanasie, l’humoriste décoche son humour noir avec une simplicité déconcertante et un tact impressionnant. Dans Focus, Vérino est simple, conscient du monde dans lequel il vit, et concentré pour faire en ressortir ce qu’il y a de meilleur.

Aussi loin qu’il s’en souvienne, Vérino a toujours su qu’il deviendrait humoriste. Après avoir quitté sa ville natale, Nancy, en 2004 pour se lancer dans le métier à Paris, il accumule les succès dans les festivals de Montreux, Montréal, Paris fait sa Comédie. En 2011, tout s’accélère lorsqu’il apparaît pour la première fois dans On n’demande qu’à en rire. Il en devient une figure incontournable et impose son style. En 2014, il présente son 2ème spectacle Vérino s’installe, cumulant plus de 900 représentations jusqu’en mars 2020 en France. Ses vidéos Dis Donc Internet, diffusées sur Youtube tous les vendredis à la fin de son spectacle, connaissent un succès phénoménal. Affichant complet des mois à l’avance dans les plus belles salles de France, il a déjà conquis près de 70 000 spectateurs.

Avec une rythmique bien à lui, entre texte écrit et improvisation, c’est l’humoriste à découvrir cette saison !

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr [{« type »: « link », « value »: « https://maisonculture.fr/spectacle/verino »}, {« type »: « phone », « value »: « 0386930909 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-27T20:00:00+01:00 – 2024-03-27T21:30:00+01:00

