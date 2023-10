Cordissimo ! La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, 24 mars 2024, Nevers.

Cordissimo ! Dimanche 24 mars 2024, 17h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Tarif : 20€ / 13€ / Gratuit pour les moins de 18 ans

Réservations et billetterie : Fnac Nevers

Un cocktail coloré parmi les plus belles pages pour cordes à travers les siècles et les pays…

• Jean-Sébastien Bach : concerto Brandebourgeois n°3 en sol Majeur BWV 1048

• Wolfgang Amadeus Mozart : Allegro du Divertimento en ré majeur K 136

• Edvard Grieg : mélodie élégiaque opus 34 n°1 « coeur blessé »

• Béla Bartok : Allegro non troppo du divertimento pour cordes

• Antonin Dvorak : sérénade pour cordes en mi majeur op. 22

Les Concerts Nivernais, unique formation symphonique de haut niveau du département, réunit 70 musiciens, élèves, professionnels et amateurs. Chaque saison, l’orchestre vous propose des concerts de qualité, sous la direction musicale de Dominique Baran.

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-24T17:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:30:00+01:00

musique classique Concert

concertsnivernais