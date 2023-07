Solus Amor La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, 21 mars 2024, Nevers.

Solus Amor Jeudi 21 mars 2024, 20h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 32€ / 25€ / 18€

À la croisée du cirque contemporain et de la danse, moderne et classique, Solus Amor est un véritable spectacle de cirque dansé, un genre développé par la compagnie depuis quelques années. Mélangeant des performances circassiennes à couper le souffle et des mouvements de grâce et de fluidité, le spectacle se présente comme un ballet aérien. Tandis que l’acrobatie émerveille et éblouit, la danse ouvre la possibilité de l’expression de soi, de la transmission de nuances plus subtiles et de la narration. La lumière, la performance, la musique originale combinent musique de chambre, mélodies tribales et effets futuristes… Tout concourt à créer une atmosphère et une ambiance unique. Un ours plus vrai que nature créé par le marionnettiste Janni Younge accompagne même les dix artistes au travers de ce conte initiatique.

Mis en scène et chorégraphié par Bencé Vagi, le directeur artistique de Recirquel, Solus Amor exprime les différents aspects de l’amour et en dissèque les mécanismes. Comment se manifeste-t-il en tout un chacun, à différents moments de la vie ? Cette énergie primaire et

fondamentale traverse l’espace et le temps, puisant son pouvoir dans l’aspiration à la nature et ses merveilles.

La compagnie Recirquel est l’une des compagnies hongroises les plus actives à l’international avec plus de 600 représentations à son actif. Solus Amor est la troisième et ultime partie de la trilogie ouverte par le spectacle intitulé Non Solus, suivi de My Land, qui a conquis le public de Nevers fin 2022.

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr [{« type »: « link », « value »: « https://maisonculture.fr/spectacle/solus-amor »}, {« type »: « phone », « value »: « 0386930909 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-21T20:00:00+01:00 – 2024-03-21T21:15:00+01:00

2024-03-21T20:00:00+01:00 – 2024-03-21T21:15:00+01:00

cirque danse

Naqy Attila