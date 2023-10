L’homme sans souci La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, 14 mars 2024, Nevers.

Un acteur construit son théâtre en chantant. Il fanfaronne, fier de sa joyeuse philosophie. Il boit à la santé des gueux et des puissants, et pour oublier sa belle. Mais ce soir, elle est là. Alors, il va jouer pour la reconquérir. Il est en haillons ? Qu’importe, il sera sublime. Son art est plus fort que tout !

Ce texte est une comédie librement adaptée de L’Indigent Philosophe de Marivaux. Des chansons de l’époque et quelques extraits d’auteurs plus anciens y ont été ajoutés. Le roman d’origine est pétri de brillantes considérations sur la condition de l’Homme et sur la quête du bonheur. Il livre également au spectateur contemporain des clefs pour penser son rapport à la nature, à sa place dans la société. Il lui offre l’occasion de se questionner sur la force de la vocation. Exercer le plus beau métier du monde, c’est exercer celui qu’on aime !

Didier Brice a reçu en 2016 le Molière du second rôle pour À Tort et à Raison ainsi que le Prix du Meilleur Seul-en-scène au Palmarès du Théâtre en 2013 pour Le Journal d’un Poilu.

