Lorsque l’enfant paraît La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, 19 janvier 2024, Nevers.

Lorsque l’enfant paraît Vendredi 19 janvier 2024, 20h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 45€ / 35€ / 30€

Après la Seconde Guerre Mondiale, la vie rangée d’un homme politique bascule lorsqu’il apprend que sa femme attend un enfant, et que son fils a mis enceinte sa secrétaire. Ces nouvelles le bouleversent, d’autant plus que ce sous-secrétaire d’état à la famille, fervent opposant au projet de légalisation de l’avortement, vient d’obtenir la fermeture des maisons closes et l’augmentation des peines sur les délits d’avortement. Et ce n’est que le début d’une succession d’évènements imprévus qui vont bousculer leurs repères… Entre crainte du

ridicule et du scandale, et conformité à ses principes, quels seront les choix de cette famille très bourgeoise ?

Catherine Frot et Michel Fau se retrouvent sur scène sept ans après le succès de Fleur de cactus. Dans ce délicieux jeu de massacre, femme et mari deviennent les dindons d’une farce malgré eux, alors que leurs grands enfants sont déjà d’un autre siècle. Un rôle fait sur mesure pour Catherine Frot, royale, et Michel Fau, ministre non intègre.

Une comédie traitant de thèmes toujours d’actualité plus de 70 ans après sa création !

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr [{« type »: « link », « value »: « https://maisonculture.fr/spectacle/lorsque-l-enfant-parait »}, {« type »: « phone », « value »: « 0386930909 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T21:30:00+01:00

