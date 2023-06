D’un matin de printemps La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, 13 janvier 2024, Nevers.

Sur des musiques de compositeurs du début du XXème siècle (Ravel, Debussy, Fauré…), Emilio Calcagno nous offre une diversité d’interprétation, du répertoire pour trio classique avec la présence de l’Ensemble Ouest (piano, violon, violoncelle), aux propositions électroacoustiques de Matteo Franceschini.

Un matin de printemps met en valeur une variété d’écritures : duo sur pointes, danse de salon, danse des années 80, jusqu’au tableau final : une cérémonie, étrange et théâtralisée à l’extrême, d’hommes portant des bois de cerf. Rythmicité, pulsation, technique corporelle, utilisation du poids dans le mouvement, tempo : tout est repensé dans ce contexte sonore, tel un jukebox musical et chorégraphique. Un grand miroir de douze mètres est également placé sur scène, donnant une autre dimension à la pièce. Par la subtilité d’une mosaïque de

gestes, de lumières et de costumes, la pièce nous donne une vision plus large de ce que peut être l’humain face à ses sentiments.

Nommé en 2021 à la tête du Ballet de l’Opéra Grand Avignon, le chorégraphe Emilio Calcagno insuffle une nouvelle ligne artistique, plus contemporaine, tout en s’appuyant sur le style néo-classique du Ballet, avec cette nouvelle pièce pour 14 interprètes, questionnant les

structures musicales de l’époque, découpant l’espace du plateau, et appelant à l’imaginaire du spectateur.

