Nièvre La nuit de Varennes La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, 20 décembre 2023, Nevers. La nuit de Varennes Mercredi 20 décembre, 19h30 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération gratuit, billetterie sur place Juin 1791, Louis XVI fuit à bord d’une berline pour gagner la frontière. Sur le même chemin, le destin a réuni de bien curieux personnages. Le révolutionnaire Restif de la Bretonne est face à un Casanova vieillissant entouré de royalistes en fuite. À Varennes, Louis XVI et la reine sont arrêtés… En présence d’Andréa Ferréol pour un échange à l’issue de la projection.

En lien avec le spectacle La priapée des écrevisses**, programmé le 21 décembre.** La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr

