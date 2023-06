L’Avare La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, 19 décembre 2023, Nevers.

L’Avare Mardi 19 décembre, 20h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 25€ / 17€ / 11€

Harpagon, interprété ici par Olivier Broche impose à ses enfants et ses servantes une austérité qui tourne au cauchemar. Il brime sa maison, rechigne sur chaque dépense, jusqu’à plonger chacun dans un profond désarroi. Son avarice semble sans limite. Il cherche à marier sa fille sans devoir en payer la dot, s’adjoint les services d’une entremetteuse et d’un commissaire sans vouloir en payer les honoraires… Il lui est impossible de donner de l’argent sans avoir le sentiment qu’il se saigne aux quatre veines ! Emmuré dans une solitude effroyable, son avarice le ronge comme une maladie qui empire jour après jour depuis le décès de son épouse. Ses enfants, Élise et Cléante, subissent et rêvent de s’émanciper, que ce soit dans leur manière de vivre, de s’habiller ou de s’aimer…

Cette version de L’Avare interroge la fine limite entre la source du bonheur et les conflits que l’argent peut générer. Olivier Lopez et sa troupe de brillants comédiens conservent la pureté du texte, tout en intégrant des sujets socio-économiques d’aujourd’hui. Du grand siècle au nôtre, la dialectique entre conformisme et désir d’émancipation est encore d’actualité.

Une véritable fable sociale dénonçant l’ordre patriarcal, sa cruauté et le déni des aspirations de la jeunesse !

2023-12-19T20:00:00+01:00 – 2023-12-19T22:10:00+01:00

