Vite, un selfie ! Jeudi 14 décembre, 20h00

Qui n’a pas essayé, au moins une fois, de prendre une photo de lui–même ? Ce geste, à la portée de tous, est devenu courant, mais il n’est pourtant pas anodin, surtout quand on publie ensuite le selfie sur les réseaux sociaux. En s’amusant de ces milliers d’instantanés que nous réalisons tous les jours, le spectacle revient sur l’autoportrait dans la tradition de la peinture, et s’interroge sur cette lointaine démarche artistique qui consistait à imposer son image au regard de tous.

Juchés sur leur échafaudage, quatre plasticiennes, performeuses, chanteuses, interpellent jeunes et moins jeunes dans un débordement de rythmes, de chants et de couleurs sur la question de notre image aujourd’hui. Des images captées, peintes, restituées et réinventées directement sur place, raconteront l’histoire que voudra bien produire cette rencontre picturale provoquée par les artistes. En direct, les images se suivront, s’effaceront puis réapparaîtront, dans des cubes à taille humaine.

La compagnie Luc Amoros aborde dans cette nouvelle création la question de la figure humaine à l’heure du selfie compulsif, cet autoportrait qui a supplanté toute autre forme de cliché photographique. Connue pour ses superbes scénographies plastiques, la compagnie va sans aucun doute nous placer devant un miroir troublant. Un spectacle vivant et palpitant !

2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T20:55:00+01:00

