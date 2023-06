Jessie Jess La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, 12 décembre 2023, Nevers.

Jessie Jess 12 et 13 décembre La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 25€ / 17€ / 11€

Jean-François Massy a quarante-cinq ans. Il est fils d’ouvrier et transformiste. Il n’exerce pas son art dans un cabaret de la capitale, mais dans les petits villages de la Wallonie Picarde de son enfance. Ducasses, foires aux boudins, fêtes diverses… Partout, quelles que soient les

conditions de travail parfois franchement improbables, Jessie Jess assure le show. Dans une loge improvisée, nous découvrons sa technique de transformiste. Il devient sous nos yeux son double travesti : le comédien, son être et son devenir exposés aux yeux de tous. Au

fur et à mesure que le corps se féminise, Jessie révèle son quotidien d’artiste, sa vie de troupe.

Ses gestes deviennent plus amples, l’humour plus spectaculaire, dans cette langue truculente qui n’appartient qu’à elle. Sous le masque libérateur de Jessie, Jean-François nous raconte son passé : on découvre alors un petit wallon, discriminé à l’école pour sa différence, qui s’est inventé un avatar pour survivre, et finalement se trouver. C’est l’histoire d’une émancipation sans retour au cœur d’une région qui ne l’a jamais quitté. Le courage, parfois, c’est de rester.

Retrouvez-le à l’occasion d’un bord de scène à l’issue de la représentation.

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr [{« type »: « link », « value »: « https://maisonculture.fr/spectacle/jessie-jess »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T20:00:00+01:00 – 2023-12-12T20:45:00+01:00

2023-12-13T20:00:00+01:00 – 2023-12-13T20:45:00+01:00

Théâtre

Jessie Jess