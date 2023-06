Créanciers La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, 6 décembre 2023, Nevers.

Créanciers Mercredi 6 décembre, 20h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération https://maisonculture.fr/spectacle/creanciers

Adolphe et Tekla forment un couple épris et en vogue. Elle, bénéficie de tous les enseignements d’Adolphe, de sa bonté, de son aide pour sa carrière artistique, lui permettant même d’accéder au milieu du cinéma, après son succès dans le théâtre. A l’inverse, la carrière de metteur en scène d’Adolphe est sur le déclin. Gustave, le premier mari de Tekla, n’a encore jamais rencontré Adolphe. Mais un jour, il réapparait incognito, et l’heure des comptes approche. Par vengeance, il va tout faire pour détruire le nouveau couple. Il va d’abord s’attaquer à Adolphe, son remplaçant, en le faisant mortellement douter de la fidélité de sa femme…

Dans cette mise en scène de l’œuvre de Strinberg, les personnages se rapprochent des acteurs qui les jouent, comme dans une autofiction. Adolphe (interprété par Philippe Calvario) est un metteur en scène, Tekla, son épouse, est une actrice en devenir, et Gustave est un

acteur reconnu. Au-delà d’être une pièce sur l’amour, c’est une pièce sur l’art, la création et le questionnement des artistes, tout en préservant la puissance de l’écriture acerbe et tranchante de l’auteur. Face à ce rapport triangulaire cruel, ce vaudeville bourgeois prend la

forme d’un thriller psychologique haletant : un mélange des styles qui définit tout le génie de Strindberg !

Une pièce jouée à merveille par les trois interprètes : Philippe Calvario, Benjamin Baroche (Ici tout commence) et Julie Debazac (Demain nous appartient).

