Trois cafés gourmands Vendredi 24 novembre, 20h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 35€ / 30€ / 25€

N’est-ce pas un tour de force de comptabiliser plus de 250 millions de vues sur YouTube pour le clip À nos souvenirs ? Ou d’ériger un premier album, L’air de rien, en triple disque de platine ? Puis le second album Comme des enfants, disque d’or en un mois à peine ? Après deux années riches en émotions et en concerts, Trois Cafés Gourmands a cherché le son et l’habit adéquat sans bousculer son ADN initial. Le trio d’amis revient sur scène avec son enthousiasme contagieux, pour partager sa joie de vivre, sa sympathie, et interpréter ses nouveaux titres. Enregistré avec des musiciens d’exception, leur troisième et dernier album, La promesse, promet d’explorer de nouvelles thématiques sans altérer leur dynamique élémentaire. Ils ont d’ailleurs eu le privilège d’interpréter le titre Quand ?, composé par le prestigieux Jean-Jacques Goldman, avec qui ils partagent les valeurs de simplicité et d’humilité.

Jamais enfermé dans la redite, Trois Cafés Gourmands invite à larguer les amarres (Le pari), à livrer ses sentiments (Amoureux), convoque la nostalgie scolaire et buissonnière (Les mots volent), contrebalance par le rythme de la valse le sujet lourd des agressions sexuelles (La balle au prisonnier), et affirme sa croyance de l’amitié (La promesse).

Une soirée exceptionnelle qui signera leur premier concert à Nevers !

