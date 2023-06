Le pèlerinage à Sainte-Caquette et autres farces (grivoises) du Moyen-Âge La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Le pèlerinage à Sainte-Caquette et autres farces (grivoises) du Moyen-Âge La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, 8 novembre 2023, Nevers. Le pèlerinage à Sainte-Caquette et autres farces (grivoises) du Moyen-Âge Mercredi 8 novembre, 20h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 15€ / 10€ / 8€ La farce, petite pièce incorporée à un spectacle pour distraire les spectateurs, est peu à peu devenue un genre indépendant, en adaptant souvent des contes de la littérature

narrative. Jean-Luc Revol met ici en scène cinq farces du Moyen-Âge, ponctuées par des chansons et interprétées par des comédiens truculents ! Les personnages de ces courtes histoires offrent maints échantillons de nos petites misères, de nos défauts et de nos envies inavouables. Qui de la femme ou du mari aura le droit de commander ? Qu’en est-il de nos fonctions naturelles comme manger, uriner et faire l’amour par nécessité physique ou hygiénique ? Comment ruser pour obtenir ce qu’on n’a pas ? Laissons-nous emporter par la bonne humeur, sans arrière-pensée, sans autre but que de rire à notre tour, de nous-mêmes et avec eux ! Après Le Chevalier et la Dame représenté à La Maison en octobre 2022, Jean-Luc Revol revient ici aux origines du théâtre populaire, avec le désir de porter la bonne (et grivoise) parole dans les campagnes nivernaises. Mise en scène : Jean-Luc Revol – Avec : Antoine Cholet, Louise Jolly, Valérie Moureaux, Vincent Talon – Construction décor : Emmanuel Laborde – Costumes : Claire Schwartz – Lumières et régie générale : Gilles Gaudet La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr [{« type »: « link », « value »: « https://maisonculture.fr/spectacle/le-pelerinage-a-sainte-caquette-et-autres-farces-grivoises-du-moyen-age1?test=54ce »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T20:00:00+01:00 – 2023-11-08T21:30:00+01:00

2023-11-08T20:00:00+01:00 – 2023-11-08T21:30:00+01:00 dr Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Adresse 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Age min 16 Age max 99 Lieu Ville La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Le pèlerinage à Sainte-Caquette et autres farces (grivoises) du Moyen-Âge La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers 2023-11-08 was last modified: by Le pèlerinage à Sainte-Caquette et autres farces (grivoises) du Moyen-Âge La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers 8 novembre 2023