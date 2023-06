Louane La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, 21 octobre 2023, Nevers.

Louane Samedi 21 octobre, 20h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 45€ / 35€ / 30€

Révélée sur scène lors de The Voice en 2013, Louane a pris son envol et figure désormais parmi les grands noms de la chanson française. Micro à la main ou derrière la caméra, elle ne cesse de naviguer entre les styles et séduit un large public. Après deux albums certifiés disques de diamant, et un troisième album Joie de vivre, certifié disque de platine, Louane revient en 2023 avec Sentiments, un opus centré sur les émotions, le piano et la musique.

En septembre 2022, Louane invite ses fans à partager leurs sentiments dans les commentaires de ses vidéos TikTok. Elle décide ensuite d’interpréter ses histoires personnelles mais également celles publiées sur le réseau social. Une initiative émouvante, grande source d’inspiration, qui lui provoque le désir profond d’en faire un album : Sentiments. Écrit et composé par la jeune artiste, ce quatrième opus est un recueil de dix titres originaux, sans artifice, un joyau brut tout en émotions.

Louane fera une halte à Nevers pendant sa tournée 2023 pour nous présenter son album concept à la production sensible. Incontournable !

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr [{« type »: « link », « value »: « https://maisonculture.fr/spectacle/louane »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T20:00:00+02:00 – 2023-10-21T21:30:00+02:00

