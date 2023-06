Luc Langevin La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, 18 octobre 2023, Nevers.

Luc Langevin Mercredi 18 octobre, 20h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 45€ / 35€ / 30€

L’illusionniste Luc Langevin marche sur un fil entre la vérité et le mensonge. Les numéros, plus fascinants les uns que les autres, nous amènent à nous questionner sur ce que nous croyons ou non. Qu’est-ce que la vérité ? Où trace-t-on la ligne entre le possible et l’impossible ? Peut-on intéragir avec l’invisible ? Peut-on voyager en un instant d’un lieu à un autre, que ce soit dans le théâtre même ou dans une autre ville ?

La période de confinement a amené Luc Langevin à concevoir des spectacles à l’extérieur du cadre conventionnel, lui permettant aujourd’hui de créer des illusions encore plus

surprenantes. Dans Vérités, la magie se produit sur scène, mais également dans la salle, à l’entrée… et même au-delà des murs du théâtre ! Animé par son désir de comprendre le monde et l’inexplicable, il s’intéresse dès son plus jeune âge à l’univers de l’illusion et de la magie. Créatif et ingénieux, il invente lui-même ses illusions et trompe-l’œil, avec l’aide de deux magiciens complices. En 2007, la télévision québécoise le repère et lui permet de développer son potentiel artistique dans des émissions de magie qui lui valent un succès fou. Il est aujourd’hui un des rares illusionnistes à travers le monde ayant atteint ce niveau de crédibilité et de notoriété, en si peu de temps.

Du rire à la stupéfaction, Luc Langevin, passionné par les sciences et la magie, vous transportera dans son univers à la fois poétique et saisissant.

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr [{« type »: « link », « value »: « https://maisonculture.fr/spectacle/luc-langevin »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T20:00:00+02:00 – 2023-10-18T21:30:00+02:00

2023-10-18T20:00:00+02:00 – 2023-10-18T21:30:00+02:00

illusionniste

Patrick Beaudry