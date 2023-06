Muse La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, 11 octobre 2023, Nevers.

Muse Mercredi 11 octobre, 20h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Tarif D : 32€ / 25€ / 18€

Flip Fabrique, troupe de cirque canadienne, revient à La Maison avec Muse, un spectacle d’un genre nouveau. Femmes puissantes, hommes gracieux… Toutes les permutations sont possibles ! Entre un uniforme de football ou de ballet, la distribution est éclectique, et rares

sont ceux qui pourront s’identifier à l’un ou l’autre de ces archétypes. Mât chinois, trapèze, trampoline, diabolo, corde à sauter ou encore jonglage, les numéros sont à couper le souffle. Flip Fabrique donne une vision résolumment rafraichissante du cirque en abordant sur scène divers thèmes, comme la charge mentale et le consentement.

Accompagnés par la chanteuse Flávia Nascimento à la voix envoûtante et la musique urbaine de Millimetrik, les sept acrobates canadiens pleins d’énergie aux costumes colorés vous invitent à une réflexion sur les stéréotypes du genre. Sophie Thibeault et Maxime Robin offrent au public une mise en scène intelligente, ponctuée d’humour et de références diverses.

Muse met en lumière la beauté, la sensualité, la puissance et la grâce des corps, peu importe leur sexe. Qu’ils portent des talons hauts ou des épaulettes, leurs corps habiles sauront vous ébahir. Un cirque contemporain résolument festif et surprenant !

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T20:00:00+02:00 – 2023-10-11T21:15:00+02:00

cirque

Stephane Bourgeois