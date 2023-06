Les forains viennent toujours d’ailleurs La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, 11 octobre 2023, Nevers.

Les forains viennent toujours d’ailleurs 11 octobre – 19 décembre La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Entrée libre. Vernissage mercredi 11 octobre à 18h30

Galerie Jean Montchougny

La saison démarre sous le signe des arts forains avec le spectacle Foraine de Jeanne Mordoj qui se déroulera du 28 novembre au 02 décembre 2023. En écho à ce spectacle bpoétique, l’exposition Les forains viennent toujours d’ailleurs signera la seconde collaboration avec la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP).

Manèges, acrobates, clowns attirent l’œil des photographes depuis l’invention de la photographie. Le monde forain les fascine : le soir d’avant, il n’y avait rien et au petit matin, des camions et des caravanes se sont installés sur la place. Peu à peu, en quelques heures, un chapiteau s’est dressé, les auto-tamponneuses ont été mises en place, les animaux du cirque prennent l’air là où la veille les enfants du quartier jouaient à la balle. Le soir venu, la foule déambule entre les baraques et les grandhuit ; elle prend place sous le chapiteau pour assister au spectacle. Un matin, la place est vide ; les forains sont repartis sur les routes pour aller rechercher une autre place.

Qu’ils photographient un rotor de manège en mouvement, une baraque décorée, le montage du chapiteau ou le numéro d’un éléphanteau, John Batho, Marcel Bovis, Yves Jeanmougin et Dolorès Marat fixent dans leurs images un monde en perpétuel mouvement. Pourtant, les motifs photographiques persistent : en Ouzbékistan, Paul Nadar saisit en 1890 le spectacle d’un funambule au milieu de la foule des spectateurs, comme Raymond Voinquel sur le tournage des films Panique de Julien Duvivier et Trapèze de Carol Reed soixante ans plus tard.

Constituée d’environ 120 tirages photographiques issus des fonds de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP), cette exposition propose un regard inédit sur les arts forains mettant en exergue les photographies de nombreux auteurs récemment entrés dans les collections nationales.

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr [{« link »: « https://maisonculture.fr/spectacle/foraine »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T18:30:00+02:00 – 2023-10-11T21:00:00+02:00

2023-12-19T10:30:00+01:00 – 2023-12-19T18:30:00+01:00

Christine Spengler