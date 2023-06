Ad Astra La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Ad Astra La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, 4 octobre 2023, Nevers. Ad Astra Mercredi 4 octobre, 19h30 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Billetterie sur place : 2€ / 4€ L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du système solaire à la recherche de son père disparu. Lors de son voyage, il sera confronté à des révélations mettant en cause la nature même de l’existence humaine, et notre place dans l’univers. De James Gray – Avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones,Ruth Negga – Débat animé par Daniel Ramirez La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr [{« type »: « link », « value »: « https://maisonculture.fr/spectacle/ad-astra »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

