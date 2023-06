Tous les marins sont des chanteurs La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, 27 septembre 2023, Nevers.

Feuilletant une vieille revue trouvée dans un vide-grenier, François Morel découvre les chansons d’un marin breton, Yves-Marie Le Guilvinec. Disparu en mer en 1900, cet auteur inconnu natif de Trigavou, près de Saint-Malo, n’a aucune place dans les anthologies de poésie ou de chansons françaises. Mais il a laissé à la postérité des poèmes tracés au calva, des lettres imbibées de tafia, et une existence d’oublié océanique. François Morel et ses complices Gérard Mordillat et Antoine Sahler décident alors de recomposer les chansons disparues. Sur scène, François Morel, entouré de plusieurs musiciens (clavier, accordéon, guitare, percussion, trompette, violoncelle, chœurs…), redonne corps et voix aux mots du poète dont il s’empare avec gourmandise.

« Je n’irai pas à la morue mon capitaine mon capitaine, je n’irai pas à la morue sans avoir embrassé Lulu (…) ». François Morel prend le large et réhabilite à contre-courant une poésie joyeuse et populaire, dans un hymne à l’ivresse de l’air salé, à la liberté et aux excès.

Connu du grand public pour ses chroniques sur France Inter, François Morel revient à La Maison pour cette conférence chantée. Nul doute que vous fredonnerez longtemps « Tous les marins sont des chanteurs… ». Une soirée unique et en bonne compagnie pour célébrer la

mer et l’amitié !

