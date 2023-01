ACNE : PULP FICTION film de Quentin Tarantino La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

ACNE : PULP FICTION film de Quentin Tarantino
Mardi 10 janvier, 19h30
La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération
2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers

0386930900 http://www.maisonculture.fr Partenariat CROUS – La Maison – ACNE DÉBAT

Analyse filmique présentée par Philippe Quettier, enseignant.

« PULP FICTION » de Quentin Tarantino

(USA – 1994 – 2h29 avec John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman)

L’odyssée sanglante et burlesque de petits malfrats dans la jungle de Hollywood à travers trois histoires qui s’entremêlent. Dans un restaurant, un couple de jeunes braqueurs discutent des risques que comporte leur activité. Deux truands ont pour mission de récupérer une mallette au contenu mystérieux et de la rapporter au caïd Marsellus Wallace. Film culte de Tarantino. Palme d’or du Festival de Cannes 1994

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-10T19:30:00+01:00

2023-01-10T22:00:00+01:00

