Diffusion de la finale France – Argentine #CDM2022 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, 18 décembre 2022, Nevers. Diffusion de la finale France – Argentine #CDM2022 Dimanche 18 décembre, 16h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération

Entrée libre et gratuite. Foodtruck et boissons chaudes sur place

Diffusion du match de l’équipe de France contre l’Argentine lors de la finale de Coupe Du Monde de Football 2022 sur l’écran géant de La Maison La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

0386930900 http://www.maisonculture.fr #CoupeDuMonde ⚽ Direction la finale ! Rendez-vous demain à 16h pour suivre la #finale de la coupe du monde : France / Argentine sur l’écran géant de La Maison.

Gratuit. Snack & boissons chaudes sur place. ⛔ En cas de victoire de l’équipe de France, la circulation des véhicules sera interdite place Carnot au moment du coup de sifflet final pour vous permettre de célébrer le sport en toute sécurité. Merci de votre compréhension. #fifa #fifaworldcup #franceargentine #fraarg #nevers

