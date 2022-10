Le carnaval des animaux La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Spectacle réservé aux scolaires du département. Ouvert au public dans la limite des places disponibles. Réservations auprès de La Maison au 03 86 93 09 09.

Concert pédagogique des Concerts Nivernais La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

0386930900 http://www.maisonculture.fr Chef d’oeuvre de facéties musicales et d’humour pour ensemble instrumental de Camille Saint Saens composé à l’occasion du Mardi Gras en 1886.14 mouvements de courte durée, s’inspirant chacun d’un animal. L’orchestration est différente pour chaque mouvement et c’est seulement dans le morceau final que l’orchestre se retrouve au complet. C’est le délicieux Francis Blanche qui introduisit un texte poétique entre chaque mouvement pour expliquer l’oeuvre et ses divers épisodes.

