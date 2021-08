Saint-Jean-de-Luz Lohobiague Enea - Maison Louis XIV Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz La Maison Louis XIV racontée aux plus jeunes Lohobiague Enea – Maison Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

### Découverte, avec les propriétaires en habit, d’une grande maison familiale du XVIIe ou résida, durant 40 jours, Louis XIV lors de son mariage il y a 360 ans. Visite adaptée à un public d’enfants de 8 à 14 ans, non accompagnés par leurs parents. * Evocation de la vie quotidienne d’une famille d’armateurs dans le Saint-Jean-de-Luz des XVIIe et XVIIIe siècles. * Evocation de l’activité maritime de Saint-Jean-de-Luz et des basques lorsque la ville ne vivait que pour et par la mer. * Evocation des bouleversements provoqués par le séjour du Roi et de la cour à l’occasion du mariage.

Gratuit. Sur réservation par téléphone. Âge : Enfants 8 à 14 ans (non accompagnés). Jauge : 11 à 15 enfants par visite selon les conditions sanitaires. Durée : 40 min environ.

Lohobiague Enea – Maison Louis XIV Place Louis XIV, 64500 Saint-Jean-de-Luz

