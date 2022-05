La Maison Jean Vilar fête sa réouverture au public ! Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

La Maison Jean Vilar fête sa réouverture au public ! Avignon, 13 mai 2022, Avignon. La Maison Jean Vilar fête sa réouverture au public ! Maison Jean Vilar Maison Jean Vilar – 8 rue de Mons Avignon

2022-05-13 – 2022-05-14 Maison Jean Vilar Maison Jean Vilar – 8 rue de Mons

Avignon Vaucluse Après l’inauguration, le 25 mars dernier, des travaux de mise aux normes, la Maison Jean Vilar est heureuse de vous convier les vendredi 13 mai et samedi 14 mai 2022 à sa réouverture au public. contact@maisonjeanvilar.org +33 4 90 86 59 64 https://maisonjeanvilar.org/ Maison Jean Vilar Maison Jean Vilar – 8 rue de Mons Avignon

