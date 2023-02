Ouverture d’un atelier de kimono La maison jaune, 28 mars 2023, Carla-Bayle.

Exposition de kimonos artisanaux en teinture végétale

La maison jaune Place de l’Europe 09130 Carla-Bayle Carla-Bayle 09130 Ariège Occitanie

Je créé et confectionne des vêtements pièce unique à partir de tissus anciens japonais que je choisi, modèle et assemble en fonction de leur matière (soie, chanvre, coton, lin), couleurs et motifs. J’utilise également de la soie en rouleau, destinée à l’origine à la confection de kimonos traditionnels, que je teinte artisanalement.

Je propose au public des matières authentiques, saines et agréables à porter et à regarder, porteuses des cultures et de l’histoire qui les ont vu naître. Sobres et luxueux tout à la fois, mes vêtements, respectueux du corps et du monde, sont le reflet des valeurs que je souhaite transmettre.



Lafitte Mari