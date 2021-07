Rouen Place du Chêne Rouge Rouen, Seine-Maritime La Maison Illuminée Place du Chêne Rouge Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

La Maison Illuminée Place du Chêne Rouge, 21 août 2021-21 août 2021, Rouen. La Maison Illuminée

Place du Chêne Rouge, le samedi 21 août à 18:30

*Le Son des arbres* ——————— Dans sa symphonie *pastorale*, Ludwig van Beethoven, fait plus que représenter la nature, il explore également la relation que l’homme noue avec elle, ce qui ne manque pas de produire des résonances avec nos réalités contemporaines. La Maison Illuminée, en formation de six instrumentistes sous la direction du chef et violoniste Oswald Sallaberger présente la *pastorale* en jouant ses cinq mouvements: Éveil d’impressions agréables en arrivant à la campagne/ Le son du ruisseau/ La fête champêtre et paysanne/ La tonnerre – l’orage/ Chant pastoral-sentiments joyeux de reconnaissance après l’orage. ### Infos pratiques: Places débout ou sur les marches. Quelques places assises pour personnes âgées et handicapées. Les placements se font dans le respect de règles sanitaires du moment: distanciation des 2 mètres, port de masque à l’arrivée. Réservations par mail à [lamaisonilluminee@gmail.com](mailto:lamaisonilluminee@gmail.com) ou par téléphone 06 86 44 01 60 La Maison Illuminée & Oswald Sallaberger remercient la direction culture de la Métropole Rouen Normandie d’avoir répondu favorablement suite à l’appel à projets. La Maison Illuminée & Oswald Sallaberger Place du Chêne Rouge Rue Jacques Villon, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T18:30:00 2021-08-21T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Place du Chêne Rouge Adresse Rue Jacques Villon, 76000 Rouen Ville Rouen lieuville Place du Chêne Rouge Rouen