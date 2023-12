NWAR / KOSMOS La Maison Hantée Marseille, 27 janvier 2024, Marseille.

NWAR / KOSMOS Samedi 27 janvier 2024, 21h00 La Maison Hantée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T21:00:00+01:00 – 2024-01-27T23:30:00+01:00

Fin : 2024-01-27T21:00:00+01:00 – 2024-01-27T23:30:00+01:00

NWAR enfin sur Marseille!! NOISE!! NWAR anciens membres de Tantrum, Drive Blind, Lunatic Age

Sortie de leur ALBUM BEYOND THE SUN post-hardcore et noise instrumental

https://www.facebook.com/NWARtheband

KOSMOS Trio PostRock Sortie nouvel EP 2023

_____________________________________________________________

