NOLTS / JESTER SOUL La Maison Hantée Marseille, vendredi 26 janvier 2024.

NOLTS / JESTER SOUL ♫ROCK♫ Vendredi 26 janvier, 21h00 La Maison Hantée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T21:00:00+01:00 – 2024-01-26T23:30:00+01:00

Fin : 2024-01-26T21:00:00+01:00 – 2024-01-26T23:30:00+01:00

NOLTS va quitter sa base du ”Mont pelé ” , va venir faire bouger la sardine du port de Marseille. Le groupe qui nous accueille, pour lequel nous ouvrirons ”le bal’ est Jester Soûl ! Alors , si vous voulez glisser au son des guitare avec la fameuse Sardine…!!!!

JESTER SOUL (TOULON)

Originaire de Toulon dans le Var, JESTER SOUL est un groupe de compositions aux sonorités Heavy-rock/Stoner. Influencé par des groupes comme Black stone Cherry, Planet of Zeus, Clutch ou encore Red Fang, c’est à coup de riffs mélangeants puissance et groove que le groupe se créa une identité et un style musical.

En 2022, le groupe enregistre 3 titres « walking », « Master » et « Into my grave ».

Avec Anne, leur chanteuse à la voix rocailleuse, Jester soul joue un rock graveleux, énergique et entrainant, parfois bourru parfois bluesy.

Un style qui rappelle les ambiances chaudes des bars douteux de Palm Desert en Californie, berceau du Stoner-Rock.

https://jester-soul-band.com/groupe

https://youtu.be/spGJi9lhIfo?si=fu0HcrrFD1U8OYtj

