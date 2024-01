JIM YOUNGER’S SPIRIT / CLAY / EDEN COSMO La Maison Hantée Marseille, 19 janvier 2024, Marseille.

JIM YOUNGER’S SPIRIT / CLAY / EDEN COSMO Vendredi 19 janvier, 20h30 La Maison Hantée Entrée libre

JIM YOUNGER’S SPIRIT

(Rock psyché – Watonwan Records – Aix en Provence, FR)

Fondé en 2012 à Aix en Provence, Jim Younger’s Spirit raconte des histoires sombres et tragiques, baignées de guitares fuzz, d’orgues acides, de guimbardes étranges.

Tous les titres traitent de l’histoire de Jim Younger, partenaire de braquage de Jesse James pendant la guerre de sécession, qui combattit pour la guérilla confédérée menée par Quantrill, pour finalement finir sa vie avec des idées humanistes, avant de se suicider.

Cette histoire est mise en musique sur du Rock-Psyché, mais où les différents courants Blues, Folk Americana transpirent en permanence. Alex Maas (The Black Angels) ne s’y est pas trompé et a collaboré avec le groupe sur le titre « Bloody Deeds ».

FFO / Si vous aimez : Black Angels, Holy Wave, 13th floor elevator

CLAY [ℝ ℙ ]

Formé il y a cinq ans, fusionne les influences Rock pour capturer l’éphémère musical. Inspirés par The Cure, Diiv et Ride, leur son unique émane de Marseille, porté par orentin (batterie), aurent (basse), udrey (chant) et annick (guitare). Chaque membre contribue à une alchimie sonore, mariant batterie puissante, basse profonde, voix percutante et guitare mélodique par ses arpèges.

Leurs « live » invitent le public à plonger dans un paysage sonore fusionnant la nostalgie avec une énergie contemporaine, vous invitant à explorer l’éphémère à travers leur musique.

» Depuis 11 ans les DJ sets d’Eden Cosmo, alias Eden Discordance, diffusent dans les sombres salles de Marseille et Aix, mais également Paris, Bologne et Berlin, des sonorités Batcave, Post-Punk, Wave, Early E.B.M., New Beat, Italo Disco,… Des nappes de synthétiseurs 70’s au beat industriel agressif, le dancefloor plane et se déchaîne. «

La Maison Hantée 10 rue Vian, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

