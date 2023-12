Esté / Kosmos La Maison Hantée Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Rock Français, légèrement pop sans être trop propre !

Seul sur scène, de la musique plutôt mélodique, quelques poésies et récits sur l’amour et puis l’amour.

Esté chante tout comme il parle, mais sans les mains, car il tient furieusement sa guitare !

Dans ses textes quelques vérités cachées sous métaphores.

Libre à vous de les découvrir ou bien de vous laisser porter par quelques boucles hypnotiques.

En résumé, c’est un chanteur guitariste comme les autres, mais pas pareil.

