Apéro écoute du dernier album de Oai Star La Maison Hantée Marseille, 15 décembre 2023, Marseille.

Apéro écoute du dernier album de Oai Star Vendredi 15 décembre, 18h00 La Maison Hantée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-15T18:00:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00

Fin : 2023-12-15T18:00:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00

Apéro écoute du dernier album de Oai Star « ZULU OSCAR BRAVO IN DUB » à La Maison Hantée, avec Gari Grèu et Toko Blaze au micro et Fred Gwatéké au contrôle.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Maison Hantée 10 rue Vian, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]