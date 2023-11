Soirée de soutien au Vortex: The Crackers / Tessina La Maison Hantée Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Soirée de soutien au Vortex: The Crackers / Tessina La Maison Hantée Marseille, 8 décembre 2023, Marseille. Soirée de soutien au Vortex: The Crackers / Tessina Vendredi 8 décembre, 21h00 La Maison Hantée Prix libre Soirée de soutien au Le Vortex / Agenda concerts souterrains Marseille (parce que le prix du papier flambe).

Avec une programmation musicale féminine

Deux concerts

★ The Crackers (mod band)

★ Tessina (dream pop)

Et Ambiance cool au bar (passage de disques de bons goûts)

Ouverture de la salle tôt mais concerts à 21h pour que vous puissiez aller avant à Lollipop, aux Dirteez au leda, etc ….

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ La Maison Hantée 10 rue Vian, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T21:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00

2023-12-08T21:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Maison Hantée Adresse 10 rue Vian, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville La Maison Hantée Marseille latitude longitude 43.294517;5.383679

