Jim Younger’s Spirit / Ask the light La Maison Hantée Marseille, 2 décembre 2023, Marseille.

Jim Younger’s Spirit / Ask the light Samedi 2 décembre, 20h30 La Maison Hantée Entrée libre

Ganache Records présente :

Jim Younger’s Spirit – Dance of Death

Après plusieurs albums particulièrement réussis les Aixois de Jim Younger’s Spirit reviennent dans un format court. Six nouveaux morceaux qui montrent un groupe évoluer année après année musicalement. Si à leurs débuts le combo sonnait comme une possible version française des Black Angels, il intègre désormais de plus en plus à leur psychédélisme d’origine une touche sombre et new wave héritée de leurs premières amours musicales. Un disque à ne pas manquer.

– Pierre-Arnaud Jonard ( Longueur d’Ondes)

[ / – , ]

Formé en 2018, il est composé d’Olivier Boutry (voix / guitare), Olivier Loubet (basse / sampler) et Pascal Caillet (guitare/synth).

Fortement influencé par la scène de Manchester du début des 80’s, Ask The Light s’inscrit dans la mouvance des groupes comme The Durutti Column, Section 25, Joy Division/New Order, The Wake.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Maison Hantée 10 rue Vian, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T23:30:00+01:00

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T23:30:00+01:00