GOMAR / GROS VOLUME / FOND DU CREW La Maison Hantée Marseille, 1 décembre 2023, Marseille.

GOMAR / GROS VOLUME / FOND DU CREW Vendredi 1 décembre, 21h00 La Maison Hantée Prix libre

Quand on arrive en ville…

Programmation 100% Hot Vosges Fuckerzzz Fuckeuzzz

GOMAR: Margot, allias GOMAR est une artiste vosgienne de 22 ans qui évolue dans la musique depuis petite, mais dans le rap depuis seulement quelques années … essayant d’aborder les sujets qui lui ressemblent, elle n’hésite pas à manger les occasions qui lui permettent de transmettre son message.

Message qui est clair : « nous sommes des personnes parmis des personnes alors soyons qui nous sommes ».

https://instagram.com/gomar_f5…

Gros Volume: Hip Hop Synth Wave

« Ancien membre du collectif Rap Hip Hop Vosgien le Fond Du Crew ,sous le nom de BIG V, GROS VOLUME reviens avec son producteur marseillais DREAMY MAN qui réalise pour lui des compositions oscillant entre le Synth Wave, le Cyber Punk et les 80’s. C’est la rage au ventre, le verbe haut et avec une certaine dose d’humour qu’il vient haranguer le public en solo comme pour cracher à la face du monde sa colère, sa rancœur mais aussi ses aspirations les plus optimistes pour des lendemains qui chantent. Une pincée de Hip Hop, un zeste de punk, un soupçon de brutalité métal et toujours avec des gros morceaux de poésie pour illustrer son propos. »

https://soundcloud.com/grosvolume

FOND DU CREW: Né en 2018, à l’origine d’un groupe d’amis, et de l’association MC Connexion, le Fond Du Crew fait vivre le Hip-Hop et la culture urbaine au sein des montagnes vosgiennes, et est déterminé à partager sa passion outre frontières.

Le collectif est composé de Rexeud aka Drex, rappeur, beatmaker, ingénieur son et bien d’autres cordes à son arc. Miagz aka Miagui, un rappeur passionné de culture urbaine depuis plus de 15ans. Et Levo, Dj et musicien, ami de longue date, d’abord acteur de l’ombre, dorénavant aux platines, devenu un membre à part entière.

https://www.youtube.com/@mcconnexionxfondducrew5877

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T21:00:00+01:00 – 2023-12-01T23:30:00+01:00

