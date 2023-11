TRIKLÖ / NIKA LEEFLANG La Maison Hantée Marseille, 24 novembre 2023, Marseille.

TRIKLÖ / NIKA LEEFLANG Vendredi 24 novembre, 21h00 La Maison Hantée

La Pop Grunge inclassable de Miss « NIKA LEEFLANG » , s’invite a LA MAISON HANTEE en ouverture de TRIKLO

What/Who: after having toured and played with many bands ( Papillon Paravel, The LIMIÑANAS, …) and styles (Trip Hop, Folk..) here comes Nika with her own stuff, a healthy mix between some PJ Harvey voiced energy blended in a kind of Gainsbourg bowl, picking Pixies in a far Gorillaz or The Sound style.

Happy Sad Hybrid Post Pop Versatile & instinctive indie songs FR/

EN Solo multi instrumentist + #ableton

Inspirant, entêtant et décapant, le gros son de TRIKLÖ a tout pour vous plaire. Ces « trois garçons plein d’imagination » – qui ont été biberonnés au meilleur de la musique de la fin des années 70 et des 80’s, vous propose des chansons percutantes aux mélodies souvent coldwave, parfois death-rock mais toujours incontestablement post-punk!!

Bref! Que cela vous plaise ou non, ce trio saura à coup sûr réveiller le mélomane averti qui sommeille en chacun de nous et leur musique ne vous laissera certainement pas indifférent…

La Maison Hantée 10 rue Vian, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://linktr.ee/nikaleeflang »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

