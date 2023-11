Apéro écoute BOX Vol.2 (Massilia Sound System) La Maison Hantée Marseille, 17 novembre 2023, Marseille.

Apéro écoute BOX Vol.2 (Massilia Sound System) Vendredi 17 novembre, 18h30 La Maison Hantée Entrée libre

BOX Vol.2

Comme un retour aux sources, une invitation à redécouvrir l’esprit du sound system et pourquoi pas à s’emparer de la version instrumentale pour sa propre expression, Massilia Sound System propose, dès le 17 novembre 2023 (une exclusivité FNAC), un deuxième coffret de vinyles 45T, contenant dix classiques du groupe marseillais totalement réactualisés, réenregistrés sur de nouvelles musiques, mixés et masterisés avec les moyens d’aujourd’hui.

10 titres sur dix 45T à la façon jamaïcaine : le titre chanté sur la face A et l’instrumental sur la face B.

Un coffret collector, en édition limitée.

Le premier coffret : BOX Vol.1 est également de nouveau disponible…

Dès mercredi 18 octobre 23, les pré-commandes seront disponibles sur le BANDCAMP du groupe, sur le BACO SHOP ou dans la boutique de IT’S OK, alors ne traîne pas, c’est une ÉDITION LIMITÉE !

Et pour fêter cela dignement, on vous attend (très) nombreux

pour un apéro-écoute, le vendredi 17 novembre 2023 à La Maison Hantée (10 rue Vian Marseille 6e // gratuit) de 18h30 à 21h

La BOX Vol.2 sera disponible sur place et l’apéro offert !

La Maison Hantée 10 rue Vian, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T18:30:00+01:00 – 2023-11-17T21:00:00+01:00

