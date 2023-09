FALLOUT / KVÅRK / BREEDING CHAOS La Maison Hantée Marseille, 4 novembre 2023, Marseille.

FALLOUT / KVÅRK / BREEDING CHAOS Samedi 4 novembre, 21h00 La Maison Hantée Prix libre

(Death Metal Apo – Aix-en Pce)

Bienvenue dans l’univers post-apocalyptique de FALLOUT, le groupe de post nuclear death metal originaire d’Aix-en-Provence. Leur musique est inspirée par des groupes tels que Carcass, Samaël et Six Feet Under, et d’autres groupes de metal extrême, parfois teintée d’une dose de Ministry. Ils aiment expérimenter avec différents styles pour créer un son unique et brut qui, avec des titres comme « Dead Planet » ou « One Second Holocaust », transporte l’auditeur dans un monde post-apocalyptique qui laisse peu de place à l’espoir mais avec un second degré toujours présent et absolument assumé comme dans « Inside Trump » ou « A Prophet to Tell the Truth. »

https://www.facebook.com/fallout.metal.band

(Metal Prog – Marseille)

KVÅRK est un groupe de Metal/Prog/Rock instrumental composé de quatre musiciens de la région marseillaise, dont le style oscille entre Rock Progressif et Metal puissant, marqué d’influences telles que Tool, Mastodon, Atheist ou encore Meshuggah.

https://www.facebook.com/kvark.band/

(Death Metal – Marseille)

BREEDING CHAOS est né pendant le confinement, de l’envie de 2 amis guitaristes de faire ensemble la musique qui les passionne depuis toujours. Grâce à Guitar Pro, ils se mettent alors à composer et échanger des titres originaux, mêlant brutalité, complexité et atmosphère morbide, dans la pure tradition du Death Metal.

Fin 2022, ils trouvent enfin la perle rare, Lucas, un batteur capable de donner vie aux morceaux composés. Peu de temps après, Malo les rejoint à la basse pour compléter le groupe.

Rapidement, ils travaillent plusieurs titres et enregistrent leur premier EP “Diffraction Matters”, en Février 2023. Un mois après, ils font leur premier concert réussi à Marseille, à l’Hôtel de la Musique. Fort de ce succès, le groupe est programmé au Festival Melting Point le 27 Mai à Aix-en-Provence. L’ambiance bouillante et le super accueil fait par le public laissent présager le meilleur pour la suite.

https://www.facebook.com/breedingchaos.band

