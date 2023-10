THE TUBS / OFFMAN La Maison Hantée Marseille, 13 octobre 2023, Marseille.

THE TUBS / OFFMAN Vendredi 13 octobre, 21h00 La Maison Hantée PRIX LIBRE

Vendredi 13 octobre c’est romantique à la Maison Hantée avec :

THE TUBS – college rock, Londres (TROUBLE IN MIND)

Nouveau groupe préféré 2023 (2/2)

Les copains de feu Joanna Gruesome et Ex-Voïd et Sniffany & The Nits se réunissent et éclaircissent leurs guitares

C’est mélodique et sentimental, c’est référencé et on se régale

https://thetubs.bandcamp.com/album/dead-meat

https://www.instagram.com/_the_tubs_/

OFFMAN – rock, Marseille

Premier concert !

C’est le nouveau groupe du couteau-suisse rock marseillais David Hofmann

Il sera entouré d’autres étoiles locales : Marie-Fleur (Claire Dance) et Sasha (Avenoir) et Marine (Parade)

Hier soir alors qu’on descend le boulevard Chave, David, le petit démon dans les yeux, évoque : « Ariel Pink … Jay Reatard … Neil Young … et Melody’s Echo Chamber ! »

21:00, PRIX LIBRE MAIS RESPECTUEUX – PRENEZ DU CASH

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Maison Hantée 10 rue Vian, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://thetubs.bandcamp.com/album/dead-meat »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@_the_tubs_) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/180895337_3524026134369402_514044762231853860_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=gBJVlR42AQIAX9z9wJf&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfCcktj-Xn0Vo3G9s73Q_x8Ud8PHkL2b6JuUbl6GAto1zA&oe=65277572 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/_the_tubs_/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/_the_tubs_/ »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T21:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:30:00+02:00

2023-10-13T21:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:30:00+02:00