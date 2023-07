LODI GUNZ / VENUS AS A BOY + Dj Set (Rita & Friends) La Maison Hantée Marseille, 13 juillet 2023, Marseille.

LODI GUNZ / VENUS AS A BOY + Dj Set (Rita & Friends) Jeudi 13 juillet, 20h30 La Maison Hantée 5€

Pour la dernière soirée concert de l’été,

La Maison Hantée présente :

• LODI GUNZ •

Sugar Garage – Marseille

Les Lodi Gunz c’est le groupe de rock marseillais qui fait danser tout le sud avec leurs riffs déjantés et hardants.

Le frontman au charisme fou lance la danse.

La basse plonge dans les subs la guitare lead envoie des riffs ensorcelant .

La batterie tiens un rythme de fou un peu « jazzy » et file tout droite.

Pogos psychés et anges melancholiques poussent le rock vers de nouveaux horizons.

https://www.facebook.com/lodigunz

—————————————————————-

• VENUS AS A BOY •

Pleins de choses du Rock – Marseille

Entre le post-punk, le garage, le psyché et l’alternatif, Venus As A Boy nous transporte dans un univers complexe en ne revendiquant aucune étiquette précise.

Leurs live à l’énergie sauvage et à l’atmosphère nomade nous font vibrer à travers un son brutal et abrasif contrasté par des mélodies mélancoliques à fleur de peau.

Ici, les guitares pleurent…et se mettent au service d’une voix tiraillée à la fois fragile, envoutante mais habitée. La basse ainsi que la batterie « d’un certain SOvOX » imposent quand à elles un rythme de croisière lourd et méthodique, zébrées d’électricité anglo-saxonne.

Avec un premier EP 5 titres à leur actif sorti en 2019 et bien remarqué par le label américain Holy Craps record, le groupe transpire une vraie volonté d’évasion et de sincérité, livrant des émotions brutes et intimes.

https://venusasabooy.bandcamp.com/album/venus-as-a-boy

+ DJ Set by Rita & Friends

( Rock, Punk, Garage, New Wave, Pop…)

PAF: 5€

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Maison Hantée 10 rue Vian, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T20:30:00+02:00 – 2023-07-14T02:00:00+02:00

