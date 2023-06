MOONYA / DARKO’S AUFHEBUNG La Maison Hantée Marseille, 10 juin 2023, Marseille.

MOONYA / DARKO’S AUFHEBUNG Samedi 10 juin, 20h30 La Maison Hantée Entrée libre

MOONYA (aerial pop music)

Pop electro lunaire, la musique de MOONYA est puissante et douce. À la fois rêveuse et révoltée, utopiste et torturée, MOONYA, seule sur scène entourée de son looper et ses instruments, mélange ses états d’âme et tisse une toile sonore personnelle. Un nouveau single « Save me » est sorti le 3 février sur le label Atypeek Music. Des dates en 2023 sont déjà programmées en France, mais aussi en Belgique, Angleterre, Allemagne, Tchéquie, ainsi qu’en Pologne avec un album qui sortira à l’automne 2023.

Site web : www.moonya-zik.com

YouTube Channel : youtube.com/moonyazik

Facebook : facebook.com/moonya.zik

Instagram : instagram.com/moonya.zik

DARKO’S AUFHEBUNG (shoegaze/alternative)

Un nom tellement noise que personne n’arrive à le prononcer, et pourtant, c’est la promesse d’enfin ressentir l’onirisme et la simplicité au-travers d’une musique tantôt mélancolique, emplie d’espoir ou bien traversé par des fulgurances de violences et d’énergie brute.

Bandcamp : https://darkosaufhebung.bandcamp.com/

Facebook : https://www.facebook.com/Darkosaufhebung/

Instagram : https://instagram.com/darkosaufhebung/

Début du concert à 20h30 précises

La Maison hantée, 10 rue Vian, 13006 Marseille

Entrée libre

La Maison Hantée 10 rue Vian, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.moonya-zik.com »}, {« link »: « https://darkosaufhebung.bandcamp.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Darkosaufhebung/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T20:30:00+02:00 – 2023-06-10T23:00:00+02:00

