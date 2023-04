CHALEUR / Dj2P La Maison Hantée Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

CHALEUR / Dj2P La Maison Hantée, 5 mai 2023, Marseille. CHALEUR / Dj2P Vendredi 5 mai, 21h00 La Maison Hantée Né dans la torpeur et l’ennui d’un confinement bienvenu, Chaleur émerge comme un réflexe. Guitares tranchantes, section rythmique de bûcherons et voix teintée de milliers de clopes et de bières bon marché, Chaleur a pour objectif saugrenu de faire danser, malgré tout. Entre amour revendiqué pour les Country Teasers et Étienne Daho, Chaleur n’en reste pas moins un quatuor de rock. Car quand c’est pas rock, c’est pas possible.

https://chaleur.bandcamp.com/album/chaleur La Maison Hantée 10 rue Vian, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://chaleur.bandcamp.com/album/chaleur »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-05T21:00:00+02:00 – 2023-05-05T23:30:00+02:00

