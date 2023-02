KAEL ET LES REMORDS + CRACHE + FLATHEAD La Maison Hantée Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

KAEL ET LES REMORDS + CRACHE + FLATHEAD Vendredi 10 mars, 21h00 La Maison Hantée

Prix libre

La Maison Hantée 10 rue Vian, 13006 Marseille

Vendredi 10 mars choc des générations à La Maison Hantée avec :

– KAEL ET LES REMORDS (pop, Marseille) :

Après un premier EP en septembre 2021, KAEL s’entoure du groupe Les Remords pour jouer ses morceaux qui chantent la vie jeune.

https://kaelkaelkael.bandcamp.com/

– CRACHE (synth-punk, Marseille) :

Crache ! Déferlante électrique, synth-punk sauvage.

https://crache.bandcamp.com/track/ma-t-te

https://www.instagram.com/_crache_/

– FLATHEAD (powerpop, Marseille) :

Cinq garçons dans le mistral.

On en profite pour fêter la sortie du 45T « Sunset Girl » !

https://snaprecordsspain.bandcamp.com/…/flathead-sunset…

https://www.facebook.com/FLATHEADmarseille

– DJ GIGI vs DJ ERMI AND THE FANATICS :

Le cowboy du camas et le jeune père de clot bey se rejoignent enfin pour passer des bons disques.

PRIX LIBRE MAIS RAISONNABLE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T21:00:00+01:00

2023-03-10T23:59:00+01:00

